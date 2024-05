Fumata nera al Cairo e Israele si prepara a un anno di guerra

(ANSAmed) - TEL AVIV, 08 MAG - Hamas ha fatto sapere che sono finiti i colloqui al Cairo e che Netanyahu è tornato al punto di partenza. Lo riferisce Haaretz citando anche una fonte israeliana secondo cui non c'è stata "una svolta" nei negoziati, pur se la delegazione resta nella capitale egiziana."Non inganneremo l'opinione pubblica: anche dopo che ci saremo presi cura di Rafah, ci sarà il terrorismo. Hamas si sposterà a nord e si riorganizzerà", ha detto il portavoce militare israeliano, Daniel Hagar, al quotidiano Yedioth Ahronot, aggiungendo che l'Idf ha "presentato un piano al governo per combattimenti a Gaza che dovrebbero durare un anno"."Gaza - ha sottolineato - è forse uno dei teatri più difficili al mondo: sovraffollata e piena di tunnel". "Andiamo incontro ad anni difficili e dovremo spiegarlo sia all'interno sia all'esterno". Hagari ha quindi detto che l'Idf si è assunto la responsabilità per il "fallimento" del 7 ottobre. (ANSAmed).

