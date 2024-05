Tajani, 'accordo con Albania è contro trafficanti di migranti'

(ANSAmed) - PALLAGORIO, 03 MAG - "Insieme all'Albania che è un Paese amico alleato nella Nato, ma è anche un Paese che presto sarà nell'Unione europea, intendiamo combattere una battaglia comune contro il traffico di esseri umani". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Pallagorio, in provincia di Crotone, a margine della manifestazione per celebrare il centenario della morte di Anselmo Lorecchio alla quale ha preso parte anche il presidente della Repubblica di Albania, Bajram Begaj."E' un progetto - ha aggiunto Tajani rispondendo ad una domanda sull'accordo che prevede la realizzazione di centri per migranti in Albania - molto importante che servirà per un'azione comune contro i trafficanti di esseri umani. Noi vogliamo ricevere in Italia migranti regolari. C'è il decreto flussi che prevede circa mezzo milione di migranti regolari, ma dobbiamo contrastare i trafficanti di esseri umani che sfruttano delle persone dicendo che in Europa troveranno il paradiso terrestre mentre così non è"."Intendiamo combattere - ha sostenuto ancora il ministro - questa battaglia comune perché poi i trafficanti di esseri umani, i trafficanti di droga, i trafficanti di armi e quelli che facevano anche traffico di sigarette sono sempre gli stessi.Organizzazioni criminali che vanno combattute e sconfitte con la collaborazione internazionale. La collaborazione dell'Albania-Italia va esattamente in questa direzione".(ANSAmed).

