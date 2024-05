'Israele valuta condivisione potere con stati arabi a Gaza'

(ANSAmed) - NEW YORK, 03 MAG - Israele sta considerando un piano per il dopo guerra a Gaza in cui potrebbe condividere la supervisione della Striscia con un'alleanza di stati arabi, quali Egitto, Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti, oltre che con gli Stati Uniti. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali Israele otterrebbe in cambio una normalizzazione delle relazioni con Riad.E' probabile che l'ipotesi venga bocciata dai membri di destra del governo del premier Benjamin Netanyahu e dagli stati arabi. Nonostante questo il piano mostra come il governo di Israele sta pensando al futuro dopo guerra per Gaza e questo - mette in evidenza il New York Times - potrebbe essere un punto di partenza per le trattative. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA