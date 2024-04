Von der Leyen in visita in Libano giovedì prossimo

(ANSAmed) - ROMA, 29 APR - La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in corsa per una rielezione alle prossime consultazioni europee di giugno, si recherà in visita a Beirut, capitale del Libano, giovedì 2 maggio assieme al presidente di Cipro, Nikos Christodoulides. Lo ha annunciato oggi la delegazione dell'Unione Europea in Libano. I temi in cima all'agenda sono la lotta alla migrazione clandestina dal Libano verso i paesi europei e la gravosa presenza di profughi siriani in Libano.Il presidente cipriota aveva visitato il Libano l'8 aprile insieme ai ministri degli interni e degli esteri e al capo dell'esercito del suo paese, poco dopo aver esortato l'Ue a intercedere presso le autorità libanesi per aiutare a fermare le navi cariche di rifugiati siriani diretti a Cipro.Christodoulides e il premier uscente libanese Mikati avevano allora chiesto all'Unione Europea di fornire sostegno finanziario per aiutare il Libano nella lotta alla migrazione clandestina verso le coste europee.Alla fine di maggio si terrà a Bruxelles l'annuale conferenza dei donatori sulla Siria: un'occasione, tra l'altro, per i governi dei paesi confinanti con la Siria ti chiedere maggior sostegno finanziario per "la gestione dei profughi siriani".I governi ciprioti e libanese sperano di raggiungere con l'Ue accordi simili già siglati da Bruxelles con la Turchia, la Tunisia, la Mauritania, l'Egitto: finanziamenti alle autorità locali - da più parti considerate corrotte e che gestiscono le risorse in maniera clientelare e non trasparente - in cambio dello stop ai flussi migratori verso l'Europa. (ANSAmed).

