Tajani, incontri a Riad per scongiurare peggioramento situazione

(ANSAmed) - ROMA, 29 APR - "Sono in partenza per Riad, per una serie di incontri, a partire da quello con Blinken, per cercare di trovare una soluzione che scongiuri un peggioramento della situazione nella Striscia di Gaza". Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, alla sottoscrizione del Manifesto di adesione ai valori del Partito popolare europeo da parte delle forze civiche moderate, alla Fondazione De Gasperi. (ANSAmed).

