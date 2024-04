Ministro ungherese a Tunisi, fondi Ong vadano a guardie costiere

(ANSAmed) - BRUXELLES, 29 APR - In visita a Tunisi dove ha incontrato il capo di Stato, Kais Saied, il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjártó, ha sottolineato che Bruxelles dovrebbe finanziare le guardie costiere nordafricane per combattere efficacemente l'immigrazione illegale, invece di finanziare le Ong che trasportano i migranti. Lo rende noto in un tweet il portavoce del governo ungherese, Zoltan Kovacs.Il capo della diplomazia, spiega il portavoce, "ha criticato la politica migratoria di Bruxelles definendola pericolosa sia per l'Europa che per il Nord Africa", sostenendo che queste politiche esacerbino "la pressione migratoria del continente", e ha proposto di "reindirizzare i fondi utilizzati per sostenere le Ong per modernizzare le guardie costiere nordafricane, che contribuirebbero a prevenire il traffico di esseri umani e a ridurre la pressione migratoria". (ANSAmed).

