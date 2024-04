A Istanbul dimostrazioni del 1 maggio vietate in piazza Taksim

(ANSAmed) - ISTANBUL, 29 APR - Il governo turco ha vietato celebrazioni sindacali in occasioni del primo maggio nella centrale piazza Taksim a Istanbul. "Quest'anno una confederazione e alcune unioni sindacali hanno presentato domanda per tenere celebrazioni del primo maggio in piazza Taksim e sono stati informati che queste non saranno permesse", ha affermato il ministro dell'Interno, Ali Yerlikaya, durante una conferenza stampa trasmessa dalla tv di Stato turca Trt."Organizzazioni terroristiche hanno lanciato appelli la scorsa settimana sui social media invitando ad andare a Taksim", ha detto Yerlikaya, aggiungendo che "la piazza e le zone limitrofe non sono adatte per tenere raduni o manifestazioni".Dal 2013, le autorità turche vietano l'uso di piazza Taksim per manifestazioni politiche, in seguito ai duri scontri tra polizia e dimostranti nelle rivolte anti governative scoppiate lo stesso anno nel parco Gezi. Sindacati e associazioni di lavoratori chiedono comunque ogni anno di potere tenere celebrazioni in piazza Taksim ma le loro richieste vengono regolarmente respinte e viene solitamente permessa soltanto una piccola dimostrazione simbolica con pochi lavoratori mentre la piazza completamente chiusa dalle forze dell'ordine. (ANSAmed).

