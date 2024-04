Erdogan, 'Netanyahu minaccia la sicurezza per restare al potere'

(ANSAmed) - ISTANBUL, 24 APR - Il premier israeliano Benjamin "Netanyahu sta mettendo in pericolo la sicurezza della nostra intera regione, come anche quella dei suoi stessi cittadini, soltanto per estendere la sua carriera politica". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante una conferenza stampa congiunta con l'omologo tedesco Frank Walter Steinmeier ad Ankara, trasmessa dalla tv di Stato turca Trt. "Continueremo ad aumentare i nostri sforzi per assicurare il cessate il fuoco (a Gaza) e l'invio ininterrotto di aiuti umanitari sufficienti per il popolo palestinese", ha aggiunto Erdogan. (ANSAmed).

