Hamas ha informato coloro che sono coinvolti nei negoziati per la tregua che non accetterà un mediatore diverso dal Qatar: lo sostiene la tv libanese Al Mayadeen, affiliata a Hezbollah, che cita un'importante fonte palestinese, come riporta Haaretz.Secondo la stessa fonte, gli Stati Uniti hanno chiesto alla Turchia di partecipare agli sforzi di mediazione e di fare pressione su Hamas. Da parte sua, la fazione palestinese ha accolto con favore il coinvolgimento turco nei colloqui, ma ha chiarito che non sarebbe un'alternativa al ruolo del Qatar.La fonte ha aggiunto che Israele e Stati Uniti hanno chiesto al Qatar di fare pressione su Hamas affinché raggiunga un accordo.

