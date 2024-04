Protesta a Tel Aviv per i 200 giorni di prigionia degli ostaggi

(ANSAmed) - ROMA, 23 APR - Le famiglie degli ostaggi di Hamas hanno organizzato una protesta a Tel Aviv per ricordare i 200 giorni dalla prigionia dei loro cari. Le famiglie e i loro sostenitori si sono dipinti le mani di rosso e le alzano al cielo in un atto di protesta nella piazza HaBima della città.Le famiglie chiedono al governo di agire per garantire il loro rilascio. Lo riporta il Times of Israel. (ANSAmed).

