(ANSAmed) - CAPRI, 19 APR - Per Gaza "abbiamo ribadito il no all'offensiva militare israeliana a Rafah e che il nostro obbietto è quello di avere due stati e due popoli". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in conferenza stampa al termine del G7 Esteri a Capri."Abbiamo ribadito il nostro impegno a favore del cessate il fuoco immediato e sostenibile per garantire il rilascio degli ostaggi e l'arrivo di beni e alimenti alla popolazione civile palestinese. A questo proposito c'è stato un riconoscimento del G7 al lavoro italiano per il progetto Food for Gaza" che "è stato riconosciuto come strumento di pace". (ANSAmed).

