Media sauditi, 'la Cia propone pausa temporanea per Eid el-Fitr'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 08 APR - L'emittente saudita 'Al-Sharq' - ripresa da Ynet - ha riferito che il capo della Cia William Burns ha proposto di fermare i combattimenti in tutte le loro forme durante la festa di Eid al-Fitr che dura tre giorni a partire da domani sera e chiude il Ramadan. Secondo la stessa fonte, durante la pausa temporanea, i negoziati in corso al Cairo tra le parti dovrebbero continuare.Non c'è al momento alcuna conferma in Israele e neanche quali potrebbero essere i termini della proposta sugli ostaggi.Il Gabinetto di sicurezza israeliano è stato convocato domani sera alle 19 (le 18 in Italia). Lo riportano i media segnalando che di norma la struttura di governo si riunisce il giovedì ma è stato anticipato per discutere dei negoziati sugli ostaggi in corso al Cairo.Il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majed Al Ansari, ha dichiarato alla Bbc che il Qatar è "incoraggiato" dai colloqui sugli ostaggi avvenuti ieri al Cairo e che i mediatori "stanno aspettando la risposta da entrambe le parti". E ha aggiunto: "Se mi chiedete se sono più ottimista oggi rispetto a un paio di giorni fa, direi di sì". (ANSAmed).

