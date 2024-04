Il presidente egiziano Sisi giura per il suo terzo mandato

IL CAIRO - Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha prestato giuramento oggi per il suo terzo mandato alla guida della nazione più popolosa del mondo arabo.

Al potere da dieci anni, il 69enne ex capo dell'esercito resterà presidente fino al 2030.

Parlando davanti al parlamento, Sisi ha promesso di "rimanere fedele al lavoro, i miei occhi vedono solo i vostri interessi e quelli di questo Paese". L'Egitto sta vivendo una profonda crisi economica e sta cercando di combatterla con l'aiuto di miliardi di prestiti e investimenti all'estero.

Sisi ha stravinto le elezioni a dicembre con l'89,6% dei voti sconfiggendo tre politici a dir poco sconosciuti, dopo che tutti gli sfidanti dell'opposizione sono stati estromessi dalla corsa politica o incarcerati.

Il suo mandato di sei anni sarà l'ultimo, a meno che non riesca a introdurre nuovamente un emendamento costituzionale che lo prolunghi. Nel suo discorso di insediamento davanti al Parlamento, Sisi ha affermato di "rinnovare la sua promessa di continuare sulla strada della costruzione della nazione".

In qualità di ministro della Difesa Sisi salì al potere sulla scia delle proteste di massa contro il presidente islamista Mohammed Morsi, deposto nel 2013. L'anno successivo fu eletto presidente e poi di nuovo nel 2018, entrambe le volte con circa il 97% dei voti. Gli esperti hanno ipotizzato un imminente rimpasto di governo, che il governo non ha ancora annunciato.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA