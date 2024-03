Ambasciatore Cornaro, sostegno Ue a Tunisi è in vari settori

(ANSAmed) - TUNISI, 27 MAR - Il sostegno dell'Unione europea alla Tunisia copre diversi ambiti della lotta alla migrazione irregolare. "Stiamo lavorando per sostenere le autorità tunisine su tutto ciò che riguarda il controllo delle frontiere, la protezione, il trattamento e l'accoglienza nel Paese e infine il ritorno in un Paese terzo dei cittadini stabiliti in Tunisia e che potrebbero avere l' intenzione di andare in Europa".Lo ha detto l'ambasciatore dell'Ue in Tunisia, Marcus Cornaro, alla radio locale Express Fm ricordando che l'Unione europea ha firmato un memorandum d'intesa con la Tunisia l'anno scorso, che comprende un sostegno supplementare di 105 milioni di euro in relazione al fascicolo migratorio, per un totale di 250 milioni di euro.L'ambasciatore dell'Ue ha aggiunto che oltre alla questione migratoria si stanno realizzando numerosi altri partenariati, tra l'altro nei settori dell'istruzione e della sanità e ha menzionato anche progetti di sostegno alle famiglie bisognose attraverso sussidi per "sostenere gli sforzi dello Stato per stabilizzare gli strati più bassi della popolazione e impedire loro di cadere in ulteriore povertà". "Resto dell'opinione che la vera soluzione per la Tunisia sia piuttosto favorire più posti di lavoro, più sostegno al settore privato, alle startup", ha osservato Cornaro, assicurando che anche l'Unione europea sta lavorando su progetti di accesso ai finanziamenti, all'innovazione e alla sostegno alle piccole imprese sul fronte delle esportazioni. (ANSA) (ANSAmed).

