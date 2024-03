Berlino: 'Continueremo a finanziare le Ong nel Mediterraneo'

BERLINO - Superati gli ostacoli formali di bilancio e politici interni, Berlino continuerà a finanziare anche quest'anno, e nei prossimi due, le ong tedesche che salvano migranti nel Mediterraneo.



"Il Ministero federale degli Affari Esteri sta attuando il mandato del Bundestag di promuovere il soccorso civile in mare con progetti a terra e in mare", ha scritto all'ANSA un portavoce del ministero degli Esteri tedesco rispondendo alla domanda se il finanziamento fosse stato poi confermato anche dopo una "svista tecnica" che ad ottobre stava impedendo l'inserimento della voce nel bilancio di previsione 2024.



"Il finanziamento è previsto anche per gli anni dal 2024 al 2026. I fondi corrispondenti - un importo massimo di 2 milioni di euro per il 2024 - sono stati messi a disposizione nel bilancio del Ministero federale degli Affari esteri (Sezione 05)", ha aggiunto il portavoce. "Il Ministero federale degli Affari Esteri deciderà a tempo debito il finanziamento di specifici progetti per il 2024", ha concluso. Secondo autorevoli indiscrezioni mediatiche, la "svista tecnica" era il risultato di un attrito politico interno fra il ministero delle Finanze tedesco guidato dal liberale (Fdp) Christian Lindner, che voleva escludere nuovi fondi per il salvataggio di migranti in mare nel Mediterraneo dal progetto di bilancio federale per il 2024, e il gruppo parlamentare dei Verdi, invece a favore. Il capogruppo parlamentare Fdp, Christian Dürr, aveva dichiarato la propria contrarietà anche apertamente.

