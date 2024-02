Gaza: Tunisi,da Consiglio sicurezza Onu inerzia e doppi standard

(ANSAmed) - TUNISI, 22 FEB - La Tunisia ha denunciato "l'inerzia" del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, che non è riuscito a svolgere il suo ruolo essenziale nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Lo afferma in un comunicato il ministero degli Esteri di Tunisi.Il ministero condanna la "politica di doppi standard" del Consiglio "e il suo fallimento nel porre fine all'uso irresponsabile del veto, che ha dato il via libera all'entità sionista (Israele) al massacro di palestinesi innocenti".La Tunisia ha poi ribadito il suo sostegno "incondizionato" al popolo palestinese nella sua lotta per riconquistare i suoi legittimi diritti di creare uno Stato indipendente e sovrano con Gerusalemme come capitale, secondo la nota. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA