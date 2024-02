Consiglio d'Europa, 'stop a repressione di chi assiste migranti'

(ANSAmed) - STRASBURGO, 22 FEB - "Gli Stati devono porre fine alla repressione dei difensori dei diritti umani che assistono rifugiati, richiedenti asilo e migranti in Europa". Lo afferma Dunja Mijatovic, commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa, in una raccomandazione destinata alle autorità dei 46 Paesi membri dell'organizzazione.Facendo riferimento ai 6 anni del suo mandato, la commissaria lancia l'allarme sulla crescente "proliferazione" delle molestie, intimidazioni e criminalizzazione di persone e gruppi che assistono i rifugiati, richiedenti asilo e migranti, compresi quelli in situazione irregolare, e esorta gli Stati a intraprendere tutte le azioni necessarie per invertire questa tendenza.Innanzitutto Mijatovic ritiene necessario che le autorità "riconsiderino le politiche generali in materia di asilo e migrazione che contribuiscono a creare un ambiente ostile per i difensori dei diritti umani, in particolare quelle che si concentrano sull'impedire un arrivo sicuro e l'accesso all'asilo, che utilizzano il diritto penale, piuttosto che quello amministrativo, per affrontare la migrazione irregolare e che hanno un approccio eccessivamente securitario o militarizzato. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA