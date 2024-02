Algeria, bozza su Gaza equilibrata, Consiglio non sia passivo

(ANSAmed) - NEW YORK, 20 FEB - La bozza di risoluzione presentata dal Gruppo Arabo all'Onu è "equilibrata" e "frutto di lunghi negoziati. Il Consiglio di Sicurezza non puo' permettersi di restare passivo di fronte alla situazione a Gaza", ha detto il Rappresentante Permanente dell'Algeria, il paese membro non permanente del Consiglio che ha presentato il testo. "Votare per questa bozza significa votare per il diritto dei Palestinesi alla vita", ha aggiunto.Il Consiglio di Sicurezza si è riunito oggi per discutere la risoluzione presentata dal Gruppo Arabo per il cessate il fuoco "immediato" tra Israele e Hamas. Gli Stati Uniti, che ieri hanno fatto circolare una bozza di risoluzione alternativa in cui tra l'altro si chiede a Israele di non lanciare un'offensiva di terra a Rafah, hanno preannunciato il veto sulla bozza che chiede anche il rilascio di tutti gli ostaggi e il rispetto "scrupoloso" delle misure a protezione dei civili. (ANSAmed).

