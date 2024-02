Erdogan, 'con l'Egitto ricostruiremo Gaza'

IL CAIRO - "Coopereremo con l'Egitto per la ricostruzione di Gaza e ci opponiamo anche noi allo sfollamento dei palestinesi fuori della loro terra": lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante una conferenza stampa al Cairo con il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi.



Tra i progetti comuni, l'installazione di un ospedale a Gaza.



"Abbiamo molte risorse per rafforzare le nostre relazioni e il coordinamento con l'Egitto in tutti i settori", ha aggiunto Erdogan.



Ha poi confermato che rivedrà Sisi in Turchia ad aprile, "in occasione della prima riunione del Consiglio strategico turco-egiziano".



"Un cessate il fuoco a Gaza dovrebbe essere dichiarato il prima possibile, come dovrebbe essere permesso l'invio ininterrotto degli aiuti umanitario verso la Striscia", ha ribadito il leader turco. "Il governo (del premier israeliano Benjamin) Netanyahu continua il massacro, arrivando anche fino a Rafah, l'ultimo posto dove i palestinesi possono rifugiarsi. L'Onu non permetta questo massacro che sarebbe un genocidio", ha aggiunto Erdogan.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA