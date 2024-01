Amnesty International, 'Memorandum Ue-Tunisia ha fallito'

(ANSAmed) - BRUXELLES, 23 GEN - "Il memorandum Ue-Tunisia ha fallito. Gli arrivi verso l'Italia sono aumentati nel 2023 ed è aumentato anche il numero dei dispersi in mare". Lo ha detto Hussein Baoumi, consigliere per la politica estera di Amnesty International parlando in audizione alla commissione Giustizia dell'Eurocamera."Le autorità tunisine espellono molti migranti, spesso anche minori, verso Libia o l'Algeria, in alcuni casi le persone vengono anche lasciate sole nel deserto a morire. Le espulsioni avvengono senza tenere conto delle necessità di protezione delle persone", ha spiegato Baoumi. "Da quando è salito al potere Said c'è stata una spirale di repressione e le sue forze di sicurezza impediscono il lavoro delle Ong. La Tunisia è molto indietro nell'assistenza ai migranti e la situazione non migliora nel tempo, ciò nonostante gli stati membri hanno deciso di firmare memorandum con la Tunisia senza consultazioni e trasparenze e senza tenere conto che sono de facto calpestati i diritti umani", ha concluso Baoumi. (ANSAmed).

