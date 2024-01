Relatrice Onu, 'a Gaza un probabile genocidio'

MADRID - Nella Striscia di Gaza, dove l'esercito di Israele è impegnato in operazioni militari da oltre tre mesi, "è molto probabile che si stia commettendo un genocidio": lo ha affermato Francesca Albanese, relatrice speciale dell'Onu sui diritti umani nei territori palestinesi occupati, in un'intervista al giornale spagnolo El País.



"Il genocidio è la distruzione totale o parziale di un popolo attraverso vari atti di massacro, infliggendo gravi danni mentali o fisici e creando condizioni che rendono la vita impossibile. Guardate il risultato di tre mesi di bombardamenti", ha detto Albanese. "Sono state usate armi proibite, che non dovrebbero essere utilizzate in aree altamente popolate come Gaza, contro una popolazione che vive intrappolata in 365 chilometri quadrati, dove la popolazione ha ricevuto ordini di evacuazione di massa e dove ci sono 1,9 milioni di sfollati forzati, ammassati nella parte meridionale della Striscia, che sono sotto bombardamenti in questo momento", ha aggiunto nell'intervista, rilasciata dopo il suo arrivo a Madrid su invito dell'eurodeputato di Izquierda Unida Manu Pineda e pubblicata oggi.



La relatrice dell'Onu, italiana 46enne avvocata di professione, ha anche ricordato che "sono già stati confermati 24.000 morti, tra 7.000 e 9.000 dispersi e 10.000 bambini assassinati", cifre che "non hanno paragone con nessun altro conflitto attuale". Per riassumere, secondo Albanese questa guerra è "la mostruosità di questo secolo", di fronte alla quale per i governi occidentali "è giunta l'ora dell'azione" per cercare di fermarla.



In un'altra intervista, rilasciata al giornale Público, Albanese ha inoltre affermato che anche da parte di Hamas, con il suo attacco in territorio israeliano del 7 ottobre, è stato commesso "un crimine di guerra".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA