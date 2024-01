Media, dipendenti Unrwa parteciparono alle stragi del 7/10

Israele ha prove che fra i miliziani di Hamas che hanno preso parte alle stragi del 7 ottobre in Israele "vi erano dipendenti dell'Unrwa", la organizzazione delle Nazioni Unite per i profughi palestinesi a Gaza. Lo ha affermato la radio militare, citando informazioni pervenute allo Shin Bet, il servizio di sicurezza interno israeliano. Israele ha inoltre raccolto prove sul terreno, secondo la emittente, secondo le quali, pur essendo considerata una organizzazione umanitaria, l'Unrwa ha cooperato con Hamas in ''attività terroristiche''.In quel contesto l'emittente ha menzionato ''l'apertura di imbocchi all'interno delle sue scuole che erano diretti verso i tunnel militari di Hamas, l'utilizzazione di edifici scolastici per l'immagazzinamento di mezzi da combattimento e testi di insegnamento che esaltano la lotta armata''.Oggi intanto il quotidiano Israel ha-Yom riferisce che la Ong 'Un-Watch' ha avuto visione di messaggi interni scambiati su Telegram fra dipendenti dell'Unrwa il 7 ottobre, mentre erano in corso i massacri in Israele. Questi messaggi - secondo la Ong - includono espressioni di gioia e di sostegno alla Jihad.Queste informazioni sono giunte all'indomani della visita in Israele in cui il Segretario di stato Usa Antony Blinken ha sollecitato Israele a sostenere maggiormente gli sforzi umanitari a Gaza, ricorrendo fra l'altro anche alle strutture dell'Unrwa.

