'Nuova proposta di Hamas, ma Israele la respinge'

(ANSAmed) - ROMA, 02 GEN - Secondo due funzionari israeliani e una fonte a conoscenza della proposta, domenica Hamas ha presentato a Israele, attraverso mediatori qatarioti ed egiziani, una proposta per un nuovo accordo sugli ostaggi: Gerusalemme ha respinto la proposta, ma uno dei funzionari israeliani ha detto che l'offerta dimostra che Hamas è pronto a impegnarsi in negoziati per un nuovo accordo sugli ostaggi, anche se i combattimenti a Gaza continuano. Lo scrive il sito di Axios secondo cui il piano prevedeva un processo in tre fasi.Ogni fase avrebbe dovuto includere una pausa nei combattimenti per più di un mese in cambio del rilascio degli ostaggi, ha detto uno dei funzionari israeliani.Secondo la proposta, Israele dovrebbe iniziare a ritirare le sue forze da Gaza durante l'attuazione della prima fase dell'accordo, che includerebbe il rilascio di circa 40 ostaggi, ha detto il funzionario. Probabilmente dovrebbero essere rilasciati anche alcuni prigionieri palestinesi. La proposta porrebbe fine alla guerra dopo l'attuazione dell'ultima fase dell'accordo, che includerebbe il rilascio dei soldati tenuti in ostaggio a Gaza, secondo il funzionario.Il gabinetto di guerra israeliano ha discusso la nuova proposta di Hamas e lunedì ha detto ai mediatori qatarioti ed egiziani di ritenerla inaccettabile, ha affermato il funzionario israeliano. "La proposta che abbiamo ricevuto da Hamas era totalmente fuori luogo e abbiamo chiesto ai mediatori di cercare di produrre qualcosa di più accettabile. Ci stanno lavorando e vediamo cosa succederà", ha detto il funzionario, "Siamo nel pre-inizio dei colloqui. I negoziati non sono più bloccati, ma non stanno ancora facendo progressi significativi". (ANSAmed).

