Fonti egiziane, verso proroga tregua di altri due giorni

(ANSAmed) - IL CAIRO, 27 NOV - La tregua umanitaria a Gaza sta per essere estesa di due giorni - conferma il capo dell'Ufficio stampa statale egiziano Diaa Rashwan - grazie agli sforzi di mediazione di Egitto e Qatar.



L'ipotesi è il rilascio di 10 ostaggi di Hamas, donne e bambini contro 30 prigionieri palestinesi ogni giorno; vale a dire che in due giorni verrebbero rilasciati 20 israeliani contro 60 palestinesi, rispettando il rapporto di 1 israeliano per 3 palestinesi.



Rashwan ha aggiunto che sarà esteso anche il cessate il fuoco a Gaza, la fornitura di aiuti e sarà vietato il sorvolo dei droni israeliani. Oggi è previsto lo scambio di 11 ostaggi di Hamas contro 33 detenuti palestinesi. (ANSAmed).





