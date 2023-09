(ANSAmed) - BRUXELLES, 26 SET - "Sono in corso contatti regolari tra l'Ue e la Tunisia, a livello politico e tecnico, sia attraverso la sede centrale che attraverso la delegazione dell'Ue" nel Paese nordafricano. "L'Ue si è offerta di inviare questa settimana una delegazione di funzionari della Commissione per continuare le discussioni sull'attuazione del Memorandum of Understanding, e stiamo attualmente valutando con le autorità tunisine il momento migliore per entrambe le parti". E' quanto spiega all'ANSA una portavoce della Commissione Ue in merito alla decisione annunciata dal presidente tunisino Kais Saied di rinviare la visita di una delegazione dell'esecutivo europeo attesa nei prossimi giorni. (ANSAmed).





Ottieni il codice embed