(ANSAmed) - ROMA, 14 LUG - "Con la Tunisia abbiamo finalizzato un pacchetto comprensivo che sarà firmato domenica al livello politico più alto che per la prima volta fornisce opportunità ai giovani tunisini di costruire vite migliori lì invece di mettere le loro vite in mano ai trafficanti. E' un grande momento". Lo ha dichiarato il vicepresidente della Commissione europea Margaritis Schinas intervenendo al seminario "Una nuova strategia per il Mediterraneo" con il ministro degli Esteri Antonio Tajani allo spazio Europa Experience a Roma.(ANSAmed).





