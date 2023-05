Israele: la Knesset approva la finanziaria di Netanyahu

(ANSAmed) - TEL AVIV, 24 MAG - Dopo una riunione notturna, la Knesset con un voto importante ha approvato la finanziaria 2023-2024 del governo di destra di Benyamin Netanyahu. Un voto - rivendicato dal premier - che ha sancito la fine delle dispute all'interno della stessa maggioranza, alcune delle quali - soprattutto da parte dei partiti religiosi -potevano mettere in crisi l'esecutivo. Inoltre, se la finanziaria non fosse stata approvata entro il 29 maggio, il governo sarebbe caduto.



Il testo del bilancio statale è stato varato con 64 voti a favore (in pratica l'intera coalizione) e 55 contrari.



L'opposizione ha contestato con forza la ripartizione dei fondi che ha segnato un forte incremento ai partiti ortodossi e alle loro istituzioni. "Un disastro per l'economia israeliana", l'ha definita il leader Yair Lapid denunciando che non "ci sono interventi contro il costo della vita". Il via libera alla finanziaria - come preannunciato da Netanyahu - riporta alla ribalta la contestata legge di riforma giudiziaria che era stata messa in pausa parlamentare dallo stesso premier. (ANSAmed).





