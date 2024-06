Mercantile colpita al largo dello Yemen, la nave è in fiamme

DUBAI - Una nave mercantile ha preso fuoco dopo essere stata attaccata al largo delle coste dello Yemen. Lo ha annunciato oggi l'agenzia britannica per la sicurezza marittima Ukmto, il giorno dopo un altro attacco che ha danneggiato un'imbarcazione che navigava nella stessa zona solo ieri. La nave è stata colpita da "due proiettili che hanno provocato un incendio a bordo", ha riferito l'Ukmto. Secondo la società di sicurezza Ambrey, la nave è stata colpita da un missile nel Golfo di Aden, al largo dello Yemen meridionale, Paese devastato dalla guerra che è anche il più povero della penisola arabica. "Si consiglia alle navi mercantili di tenersi alla larga dalla nave colpita e di interrompere i movimenti dell'equipaggio sul ponte", ha avvertito Ambrey, aggiungendo che la nave "rispondeva al profilo generalmente preso di mira dagli Houthi". L'attacco non è stato rivendicato, ma si inserisce in un contesto segnato dai ripetuti attacchi lanciati da novembre da questi ribelli contro le navi mercantili che transitano nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden.

