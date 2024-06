'Continuano le operazioni militari nella Striscia'

ROMA - L'Aeronautica militare israeliana ha "eliminato nelle ultime ore due terroristi di Hamas, compresi gli operatori delle Forze Nukhba, nella Striscia di Gaza centrale, ed ha colpito le infrastrutture terroristiche sotterranee nell'area di Deir al-Balah": lo rende noto l'Idf in un comunicato.



"Inoltre, le truppe di terra dell'Idf hanno condotto raid mirati su strutture militari nell'area e hanno distrutto tunnel e infrastrutture terroristiche sotterranee situate nella Striscia di Gaza centrale", prosegue la nota.



"La 162/ma Brigata continua a condurre raid mirati basati sull'intelligence, eliminando i terroristi che rappresentano una minaccia per le forze armate", sottolinea l'Idf, precisando che nella notte "due terroristi armati, identificati mentre si avvicinavano a un tunnel sotterraneo, sono stati eliminati in un attacco aereo".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA