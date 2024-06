In Tunisia tartaruga in mare dopo quattro mesi di cure

TUNISI - La nidificazione delle tartarughe marine sulla spiaggia di Zouara e su altre spiagge della Tunisia, è segno della buona salute del mare tunisino. Lo ha detto la ministra tunisina dell'Ambiente Leila Chikhaoui Mahdaoui, in occasione di una cerimonia il rilascio di una tartaruga in mare, dopo 4 mesi di cure, in un centro specializzato a Zouara, nel governatorato di Béja.



La ministra ha inoltre sottolineato che l'aumento del numero delle tartarughe marine dimostra che la situazione ambientale è favorevole alla riproduzione di questa specie e che la nidificazione delle tartarughe marine sulla spiaggia di Zouara, è importante non solo dal punto di vista ecologico, ma anche turistico. Questo evento aiuterà infatti a promuovere la regione anche come destinazione di ecoturismo. Il rilascio della tartaruga Ahmed, dal nome del suo salvatore, il pescatore che la salvò, fa parte di un processo iniziato diversi anni fa per trasformare Zouara in un sito di nidificazione di tartarughe marine.



La prima liberazione di cuccioli di tartaruga su questa spiaggia è avvenne nel giugno 2021. Olfa Chaieb, direttrice del centro tartarughe marine presso l'Istituto nazionale di scienze e tecnologie marine, ha sottolineato il ruolo importante svolto da questa specie nel rafforzamento dell'ecosistema marino. Ahmed aveva un guscio fratturato e una volta guarito, grazie alle amorevoli cure dei ricercatori del centro di Zouara, ha potuto riprendere il largo.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA