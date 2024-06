Israele aumenterà i riservisti a 350.000: è record storico

TEL AVIV - Il governo israeliano dovrebbe votare oggi l'aumento da fine agosto del richiamo dei riservisti nell'Idf da 300mila a 350mila, il numero maggiore della Storia di Israele, hanno riferito i media. L'incremento consentirà - è stato spiegato - il servizio continuato dei riservisti attivi che sono tenuti a continuare l'arruolamento. Ma la decisione non ha nulla a che vedere con la situazione in Libano, ha fatto sapere l'Idf, l'esercito israeliano, secondo cui invece la decisione è legata alle operazioni a Rafah nel sud di Gaza, che stanno richiedendo più personale del previsto.



Finora il totale del riservisti chiamati in servizio era stato di circa 287.000 hanno ricordato i media. Ma già adesso molti di questi sono stati congedati. Il tetto era stato inizialmente fissato a 300.000, poi aumentato a 360.000 nelle prime settimane di guerra. Poi è stato ridotto a 300.000 e ora viene ampliato a 350.000.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA