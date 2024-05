L'ultimo via libera dell'Ue al Patto su migrazione e asilo

BRUXELLES - Ultimo via libera europeo all'insieme dei testi che costituiscono il nuovo Patto di migrazione e asilo. Tutti i 10 atti legislativi che compongono l'insieme delle nuove norme sono stati approvati a maggioranza dal Consiglio Ue nella riunione dell'Ecofin.



L'Italia ha votato a favore di tutti e dieci i testi che compongono il Patto. Tra i 27 Ungheria e Polonia hanno espresso voto contrario in tutti i voti.



Gli Stati membri avranno ora due anni per mettere in pratica le leggi adottate oggi. La Commissione Europea, ricorda il Consiglio in una nota, presenterà presto un piano di attuazione comune per fornire assistenza agli Stati membri in questo processo.



"Il patto sull'asilo e sulla migrazione garantirà un sistema migratorio più giusto e più forte che faccia una differenza concreta sul campo. Queste nuove regole renderanno il sistema europeo di asilo più efficace e aumenteranno la solidarietà tra gli Stati membri. L'Unione europea continuerà inoltre la sua stretta cooperazione con i paesi terzi per affrontare le cause profonde della migrazione irregolare. Solo insieme possiamo trovare risposte alla sfida migratoria globale", dichiara Nicole de Moore, sottosegretaria di Stato per l'asilo e la migrazione del Belgio, Paese alla presidenza di turno dell'Ue.



"L'adozione definitiva del Patto sulla migrazione e l'asilo, avvenuta oggi, è una pietra miliare nella risposta dell'Ue alla gestione della migrazione e alla riforma del sistema: le nuove regole renderanno più efficace il sistema europeo di asilo e garantiranno solidarietà e responsabilità tra gli Stati membri", ha commentato su X il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel.

