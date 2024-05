Hamas, 'saliti a 36 i morti nei raid israeliani a Nuseirat'

TEL AVIV - E' salito a 36 il numero dei palestinesi uccisi in due distinti attacchi aerei notturni israeliani nel campo profughi di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza. Lo riferisce la Cnn, citando funzionari della sanità di Hamas. In un comunicato diffuso oggi, la Difesa civile palestinese ha specificato che la prima operazione ha colpito un edificio che ospitava almeno 100 sfollati. Un successivo raid, intorno alle 2.45 era diretto a un obiettivo a poche centinaia di metri dal primo. Almeno 25 corpi sono stati portati al vicino ospedale dei Martiri di Al-Aqsa a Deir al-Balah. Altri 11 cadaveri, dopo il secondo attacco, all'ospedale Al-Awda.



Intanto, secondo la versione di Israele, l'aviazione in "un'azione mirata" ha colpito "una sala di guerra dei comandanti di Hamas all'interno di una scuola dell'Unrwa" nella zona di Nuseirat, come ha fatto sapere il portavoce militare. L'attacco, ha spiegato, in base a informazioni di intelligence, ha centrato la sala che "era usata dagli operativi dell'ala militare di Hamas". "Sono state impiegate - ha aggiunto - munizioni mirate in modo da minimizzare danni a civili non coinvolti".



Nell'attacco - ha spiegato - "sono stati uccisi "circa 15 terroristi, dei quali più di 10 erano di Hamas".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA