L'aspettativa di vita in Marocco è salita a 77 anni

RABAT - Il Marocco ha raggiunto un'aspettativa di vita di 77 anni, secondo le proiezioni dell'Alto Commissariato per la Pianificazione (Hcp). Prima, fino a 10 anni fa, era di 74 anni. Una progressione che si spiega in parte per il calo dei tassi di mortalità e per il continuo miglioramento delle condizioni di vita, ma anche per l'aumento del numero di strutture sanitarie in tutto il Paese. Il rapporto dell'HCP spiega che i grandi ospedali sono passati da 155 nel 2012 a 178 nel 2020; il numero totale di posti letto è aumentato da 33.000 a 38.000. Allo stesso tempo, il numero di centri sanitari e cliniche specializzate ha registrato un aumento delle infrastrutture sanitarie. Nonostante questi progressi, il rapporto evidenzia le disparità regionali e la carenza di personale qualificato. La densità di medici e paramedici rimane bassa, con rispettivamente 7,5 e 9,7 professionisti ogni 10.000 abitanti nel 2020. Inoltre, queste risorse sono distribuite in modo disomogeneo, con alcune regioni come Rabat-Salé-Kénitra e Casablanca-Settat che sono più dotate di altre, come Drâa-Tafilalet e Guelmim-Oued. Il governo ha stanziato più fondi al settore sanitario, nella speranza di migliorare l'accesso alle cure per l'intera popolazione. Il bilancio sanitario è passato da 13,8 miliardi di dirham nel 2012 a 19,5 miliardi nel 2020.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA