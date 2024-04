WASHINGTON - "La minaccia dall'Iran contro Israele è ancora presente, reale e credibile. Gli Stati Uniti faranno di tutto per aiutare gli israeliani a difendersi".



Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale americana, John Kirby, in un briefing con un ristretto gruppo di giornalisti.

