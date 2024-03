In Marocco 2,1 milioni di turisti nei primi mesi del 2024

RABAT - Nei primi due mesi del 2024, oltre 2,1 milioni di turisti hanno visitato il Marocco. Secondo i dati del ministero del Turismo si registra un tasso di crescita del 14% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.



In particolare, poco più di un milione di visitatori sono entrati a febbraio, con un aumento del 18% rispetto a febbraio 2023: un risultato sorprendente, tanto più che febbraio è di solito considerato un mese di bassa stagione. I turisti stranieri rappresentano il 53% del totale degli arrivi in Marocco, mentre i marocchini residenti all'estero costituiscono il 47% di questo numero. Anche l'Osservatorio del Turismo registra il dinamismo e segnala un aumento dell'8% dei pernottamenti nelle strutture alberghiere per un totale di 1,7 milioni di notti. Marrakech, Agadir e Casablanca, la fanno da padrone con il 70% delle prenotazioni sul totale. Con l'ambizione di accogliere 17,5 milioni di visitatori entro il 2026 e un ulteriore milione nel 2024, il Marocco ha già guadagnato più di 105 miliardi di dirham nel 2023 (pari a circa 10 miliardi e mezzo di euro), grazie a 14,5 milioni di turisti.



Questa performance ha portato il Paese dal 34° al 22° posto nella classifica mondiale del turismo tra il 2019 e il 2022.

