Tunisia:aperto I punto fotovoltaico ricarica auto elettriche

TUNISI - È stata inaugurata presso la sede dell'Agenzia tunisina per la gestione dell'energia (Anme) la prima stazione di ricarica fotovoltaica per auto elettriche.



Questo progetto, che comprende una stazione fotovoltaica con una capacità di 3 kWp, batterie di accumulo e un punto di ricarica da 22 kW, servirà a ricaricare l'auto elettrica dell'Anme, utilizzata per distribuire la posta dell'agenzia e trasportare il personale alle riunioni. La stazione in questione, si legge in una nota, è stata commissionata con il sostegno del produttore di batterie Assad, della casa automobilistica Byd, del produttore di pannelli fotovoltaici al 100% tunisino Alphanis e dell'installatore di pannelli solari Sun Solution. Il direttore generale dell'Anme, Fethi Hanchi, ha affermato in conferenza stampa che il progetto mira a mostrare come l'energia solare potrà essere utilizzata per garantire trasporti verdi al 100%. Per incoraggiare l'utilizzo di questa soluzione da parte delle aziende pubbliche e private che dispongono di un parco auto ad uso professionale, sarà lanciata una campagna promozionale e l'Anme sosterrà queste aziende affinché possano acquistare auto elettriche e dotare le loro flotte di sistemi di schermatura solare. Attualmente in Tunisia circolano quasi un centinaio di auto elettriche, la maggior parte delle quali sono importate da società offshore, ha sottolineato Hanchi. "Gli studi hanno dimostrato che una delle sfide che deve affrontare lo sviluppo della mobilità elettrica è l'ansia dei consumatori riguardo alla disponibilità di strutture di ricarica per le auto elettriche", ha aggiunto.



"Quasi 60 punti di ricarica elettrica sono stati installati in tutto il Paese. L'Anme prevede di raddoppiare questo numero entro la fine del 2024. La ricarica delle auto elettriche è attualmente gratuita", ha precisato. Per quanto riguarda il costo delle auto elettriche, ha affermato che un'auto convenzionale della stessa autonomia consuma 10 volte di più di un'auto elettrica, compresa l'installazione.



In termini di costi, gli utenti possono compensare la differenza tra questi due tipi di auto risparmiando energia.I dazi doganali sugli apparecchi di ricarica delle auto elettriche sono stati ridotti al 10%, mentre l'imposta sul valore aggiunto è stata ridotta al 7% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, secondo quanto previsto dall'articolo 24 della Legge Finanziaria 2023.