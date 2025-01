Metsola incontra il ministro degli Esteri egiziano al Cairo

(ANSAmed) - IL CAIRO, 09 GEN - La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha incontrato oggi al Cairo il ministro degli Esteri egiziano, Badr Abdelatty, discutendo "delle relazioni bilaterali tra Egitto e Unione Europea e di temi regionali di rilievo": lo riferisce su Facebook il dicastero egiziano. Nel colloquio Abdelatty ha elogiato i progressi delle relazioni fatti dalla loro elevazione a "partnership strategica e globale" avvenuta il 17 marzo scorso e ha auspicato il sostegno della presidente al rafforzamento del dialogo parlamentare tra Egitto e Unione Europea nonché l'adozione rapida della seconda tranche da "4 miliardi di euro" del pacchetto finanziario europeo per l'Egitto. Il ministro inoltre ha sottolineato il successo del "Conferenza sull'investimento egitto-europeo" del giugno scorso, segnalando le opportunità offerte dall'economia egiziana, come la trasformazione del Paese in un hub regionale per energia rinnovabile e commercio.Abdelatty ha inoltre elogiato la cooperazione nella lotta al terrore, ricordando il ruolo dell'Egitto nella copresidenza del "Forum globale contro il terrorismo". Sul piano regionale, il ministro egiziano ha evidenziato l'impegno del Cairo per il cessate il fuoco a Gaza, il riconoscimento di uno Stato palestinese e una politica inclusiva in Siria. Ha sottolineato inoltre l'urgenza di risolvere la crisi presidenziale in Libano senza interferenze esterne e ha ribadito il sostegno all'integrità territoriale di Sudan e Somalia. Il tema dell'acqua è stato posto come prioritario per la sicurezza egiziana, con particolare attenzione agli equilibri strategici legati al Nilo, riferisce ancora fra l'altro il post. (ANSAmed).

