In Giordania l'Ottavo Forum per le energie rinnovabili

TEL AVIV - Venti tra Paesi arabi e stranieri partecipano all'Ottavo Forum per le energie rinnovabili e l'efficienza energetica ad Amman. Lo ha riferito l'agenzia Petra secondo cui nei 3 giorni del convegno - organizzato dall'Autorità Araba per l'energia rinnovabile (Arec)- il focus sarà "sull'importanza che la Giordania diventi un hub vitale per gli investimenti, le reti intelligenti, l'idrogeno verde e la sostenibilità, nonché un hub di trasferimento energetico tra i Paesi dei continenti Asia, Europa e Africa". All'interno del Forum anche un workshop sull'azione "per lo stoccaggio dell'energia, le auto elettriche e l'importanza dell'integrazione economica araba nel campo delle energie rinnovabili".

Il segretario generale del ministero dell'Energia e delle Risorse Minerarie Amani Azzam ha detto - secondo la Petra - che "quello energetico in Giordania è uno dei settori vitali che opera nell'ambito delle strategie nazionali a lungo termine, l'ultima delle quali è la strategia nazionale globale per il settore energetico per il periodo 2020-2030". Obiettivo principale - ha continuato -"il raggiungimento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico con la diversificazione delle fonti e delle forme di energia importata; lo sviluppo e lo sfruttamento delle fonti energetiche locali; la creazione di opportunità per il settore privato per investire in progetti infrastrutturali nel settore; la promozione di progetti di interconnessione energetica regionale".

Azzam ha anche sottolineato che la strategia nazionale "mira ad aumentare la quota di energia rinnovabile nella produzione di elettricità dal 21% del 2020 al 31% del 2030, sottolineando che ci sono più di 2,6 gigawatt di progetti di energia rinnovabile collegati alla rete, come energia solare ed eolica prodotta".