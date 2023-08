Nucleare: Egitto, ok a costruzione 4/a unità centrale El Dabaa

(ANSAmed) - ROMA, 31 AGO - L'Autorità egiziana di regolamentazione nucleare e radiologica (Enrra) ha concesso il permesso di costruire la quarta e ultima unità della centrale di El-Dabaa, con una capacità di generazione equivalente a 1.200 megawatt. Lo riportano i media locali. In un comunicato, l'Enrra afferma di aver approvato il processo di costruzione dopo un'ispezione approfondita avvenuta dal 30 luglio al 2 agosto e che ha verificato la sicurezza della quarta unità per l'uomo, l'ambiente e le cose.



Il Cairo ha iniziato nel luglio 2022 a costruire il sito di El-Dabaa, prima centrale nucleare del Paese che si trova nella provincia mediterranea di Matrouh a circa 300 chilometri a nordovest della capitale egiziana. Il programma si basa su un accordo tra Egitto e Russia, entrato in vigore nel dicembre 2017 e che prevede la costruzione di quattro reattori ciascuno con una capacità di 1.200 megawatt, per un costo totale di 28,75 miliardi di dollari. La Russia finanzia circa 25 miliardi di dollari (l'85% del budget), attraverso un prestito di rimborso della durata di 22 anni. (ANSAmed).





