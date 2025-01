A Macfrut il Simposio mediterraneo sulle Piante medicinali e aromatiche

BOLOGNA - A Macfrut 2025 il Simposio Internazionale Mediterraneo sulle Piante Medicinali e Aromatiche. L'evento, per la prima volta in Italia, andrà in scena alla Fiera di Rimini in occasione della 42esima edizione della Fiera internazionale della filiera dell'ortofrutta in programma dal 6 all'8 maggio prossimi. Nel dettaglio, spiegano gli organizzatori di Macfrut, l'assise sarà ospitata all'interno di Spices&Herbs Global Expo, il principale salone europeo dedicato a spezie, erbe medicinali e aromatiche.



Promosso dall'Associazione delle Piante Medicinali e Aromatiche del Mediterraneo il Simposio è l'evento di riferimento scientifico mondiale nel Sud Europa con oltre duemila studiosi partecipanti provenienti da un centinaio di Paesi. Tenuto nell'ultima edizione, la decima, all'Università di Istanbul, è la prima volta che esce dai confini della Turchia.



Il tema riguarda tutti gli aspetti delle Piante Medicinali e Aromatiche: dalle scienze della vita alle scienze sociali, ad altre discipline come le scienze mediche, l'agricoltura, la silvicoltura, l'ingegneria alimentare. Da sempre gli interventi vengono poi pubblicati nelle principali pubblicazioni scientifiche di settore.





