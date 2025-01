Libia, terzo 'vertice' dell'energia il 18-19 a Tripoli

(ANSAmed) - IL CAIRO, 07 GEN - Si terrà a Tripoli, il 18 e 19 gennaio prossimi, un nuovo "Libya Energy & Economic Summit" cui partecipano "leader del settore" per individuare "nuove opportunità" e "plasmare il panorama energetico del Paese", come segnala dal mese scorso su Facebook la pagina del convegno giunto alla sua terza edizione.Oltre a "capi-azienda", il sito del "summit" annuncia la presenza anche di "ministri (...), responsabili politici, fornitori di servizi e tecnologie, nonché aziende del settore dell'energia e delle energie rinnovabili".Fra i relatori c'è anche Osama El Durrat (Elderrat), il nuovo console generale libico a Milano: insediatosi il mese scorso assumendo un incarico vacante da otto anni, il diplomatico partecipa nella sua veste di "Consigliere del primo ministro" libico Abdel Hamid Dbeibah "per le questioni dell'elettricità e l'energia rinnovabile", come annuncia la pagina Facebook.L'evento si presenta sul proprio sito come "l'unico grande summit energetico di rilievo organizzato nel Paese" e punta dichiaratamente a valorizzare "il settore energetico libico e le sue imprese, esplorando nuove opportunità di business e aprendo nuove vie verso la prosperità"."Come principale produttore di petrolio in Africa e attore di rilievo a livello globale, la Libia si prepara a una crescita significativa, con piani ambiziosi per aumentare la produzione a oltre 2 milioni di barili al giorno nei prossimi due o tre anni", ricorda il sito. "Con riserve petrolifere comprovate stimate in 48 miliardi di barili, il Paese sta aprendo nuove opportunità per investimenti, innovazione e sviluppo economico.Questo summit approfondirà le strategie, le tecnologie e le partnership che stanno guidando la trasformazione energetica della Libia e il suo impatto sull'economia regionale e globale", viene aggiunto. (ANSAmed).

