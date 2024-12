Il Cairo trasformerà ex-ministeri in hotel di lusso

(ANSAmed) - IL CAIRO, 30 DIC - L'Egitto trasformerà gli edifici governativi del centro del Cairo in hotel di lusso: Il primo ministro egiziano Mostafa Madbouly ha discusso le opportunità di investimento turistico nel centro del Cairo con diversi investitori, concentrandosi su un progetto per riconvertire gli edifici dei ministeri governativi in alberghi a molte stelle. Lo ha segnalato la scorsa settimana il sito del principale quotidiano egiziano, al-Ahram, citando fonti ufficiali del governo e precisando che alla riunione con le imprese hanno partecipato il ministro del Turismo e delle Antichità Sherif Fathy e il governatore della capitale Ibrahim Saber.Il premier ha illustrato i piani per ottimizzare l'uso delle aree turistiche al Cairo, in seguito al trasferimento dei ministeri alla Nuova Capitale Amministrativa (Nac), e ha sottolineato agli investitori che il centro sarà riqualificato anche attraverso la pedonalizzazione di alcune strade per aumentarne l'attrattiva.Il complesso degli edifici ministeriali sarà suddiviso in sei zone caratterizzate da stili architettonici distintivi. Diverse strutture storiche saranno trasformate in hotel di fascia alta, destinati a turisti internazionali di alto livello. Inoltre, si prevede la preservazione degli edifici storici aggiungendo strutture moderne, con la creazione di oltre 15.000 metri quadrati di spazi verdi, circa 2.600 nuove camere d'hotel e 1.200 appartamenti serviti, riferisce ancora al-Ahram.Per quanto riguarda il cosiddetto "Triangolo di Maspero", un progetto noto come "Torri sul Nilo" prevede tre palazzi residenziali di 30 piani ciascuno, con un totale di 774 unità abitative. In cima a ogni torre saranno presenti due ville di lusso con spazi interni di almeno 5.250 metri quadrati ciascuna.I parcheggi sotterranei, distribuiti su tre livelli, potranno ospitare oltre 1.200 veicoli.Il governatore del Cairo ha fornito aggiornamenti sul Progetto di Sviluppo del "Cairo Khediviale", un'iniziativa più ampia volta a proteggere e valorizzare il patrimonio storico della città. Il progetto prevede il restauro di edifici iconici e spazi pubblici nel centro del Cairo, preservandone l'identità architettonica e migliorandone la funzionalità come centro urbano vivace.Gli investitori presenti hanno evidenziato l'importanza di un piano regolatore per uno sviluppo coerente dell'area che includa strade, piazze e facciate. Hanno inoltre suggerito la creazione di un'identità distintiva per il centro del Cairo, capace di riflettere il fascino della città storica e attrarre sia visitatori locali che internazionali, scrive ancora il sito del giornale governativo. (ANSAmed).

