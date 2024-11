Investitori torinesi in missione in Tunisia

(ANSAmed) - TUNISI, 28 NOV - Sedici aziende della delegazione torinese di Unione Industriali Torino e della Camera di Commercio di Torino, guidate dalla presidente di Amma Giorgia Carola, sono a Tunisi per una missione imprenditoriale del progetto 'Tunisia: una porta sull'Africa' organizzato insieme all''Agenzia per la promozione degli investimenti esteri (Fipa-Tunisia).La missione si è aperta con la conferenza 'Giornate tunisine-italiane di investimenti e partnership', un forum economico sulle sfide e le prospettive per l'industria automobilistica tunisina. L'evento ha incluso due panel, il primo sull'ecosistema automobilistico tunisino, con contributi di Fipa-Tunisia, della Federazione automobilistica tunisina, della Camera tuniso-italiana di commercio e industria (Ctici) e del ministero dell'industria, delle miniere e dell'energia.Il secondo panel si è concentrato sull'importanza dei centri di supporto e dei cluster per la competitività del settore automobilistico, in particolare sui progressi tecnologici, sull'Industria 4.0 e sulla digitalizzazione dei processi produttivi, con la partecipazione di rappresentanti del Centro tecnico delle industrie meccaniche ed elettriche (Cetime), del Cluster della meccatronica e del Cluster dell'Electronica.Due relatori di produttori di apparecchiature italiani stabiliti in Tunisia hanno poi condiviso le loro esperienze dell'ambiente imprenditoriale in Tunisia: Sage Tunisie e Fracama Tunisie.La missione è poi proseguita con una visita della delegazione italiana in Tunisia, opportunità per incontrare aziende e istituzioni tunisine attraverso oltre novanta incontri B2B volti a esplorare opportunità di investimento, partnership e scambio tecnologico in vari settori strategici al fine di rafforzare le relazioni economiche e commerciali tra Tunisia e Italia. Infine un tempo per le visite sul campo per presentare il potenziale delle aziende tunisine nel settore automobilistico e nei suoi mercati, che offrono vantaggi competitivi e opportunità di investimento in numerose nicchie.Questa missione imprenditoriale è il seguito della giornata imprenditoriale 'Tunisia: una porta d'accesso all'Africa' ;;organizzata dall'Unione Industriali di Torino e dalla Camera di Commercio di Torino, in collaborazione con l'Ambasciata tunisina a Roma e l'ufficio Fipa-Tunisia di Milano, il 18 settembre a Torino (Italia).L'industria dei componenti per autoveicoli in Tunisia è considerata un settore strategico per il Paese, con un gran numero di aziende, la maggior parte delle quali sono esportatrici a pieno titolo, che generano un fatturato di esportazione di quasi 2,4 miliardi di euro, ovvero oltre il 16% delle esportazioni del Paese, e impiegano quasi 100.000 persone.All'evento di apertura ha partecipato l'ambasciatore d'Italia in Tunisia, Alessandro Prunas. (ANSAmed).

