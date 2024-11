A Tunisi il Salone Internazionale delle Costruzioni

TUNISI - Al via a Tunisi, la XVI edizione del Salone Internazionale delle Costruzioni e dell'Edilizia "Carthage", fiera internazionale che ogni due anni raggruppa aziende, tunisine ed estere, operanti nel settore delle costruzioni e dell'edilizia, coprendo tutta la filiera: formazione ed enti certificatori, materiali da costruzione, edilizia, finizione e decorazione, serramenti, energie rinnovabili, servizi annessi, che si terrà al Parco delle esposizioni di El Kram fino al 24 novembre.



Anche per questa edizione, la Camera Tuniso Italiana di Commercio e Industria (Ctici) è presente con uno stand collettivo delle imprese italiane che operano in Tunisia, che raggruppa molti grandi insegne: Giesse, leader delle porte rapide e sistemi di logistica industriale; Les ciments artificiels Tunisiens-Cat, filiale del gruppo italiano Colacem, tra i produttori leader di cemento in Tunisia; Pemapref, che fornisce soluzioni ed elementi prefabbricati in cemento e cemento cellulare; Prefa Industries, che grazie alla sua esperienza pluriennale, é specializzata in costruzioni prefabbricate ad usi diversi; Puricelli, filiale dell'omonima società italiana é tra gli specialisti dei pannelli laminati ad alta pressione; Sicilferro, azienda leader sul mercato per la produzione di ferro da cemento.



Si segnala quest'anno la partecipazione straordinaria dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance), che insieme ai suoi partner, Elis, Cesf e Formedil, è protagonista del progetto THAMM PLUS, gestito dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim), che mira a formare 2.000 profili che nell'arco dei 36 prossimi mesi verranno assunti dalle imprese edili in Italia.



In concomitanza con la IX Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, il padiglione ospita anche un angolo Made In Italy, in cui sarà possibile incontrare Caffé Italia, Isca con le sue conserve e Gusto Club con i suoi taralli. Giovedi 21 novembre il padiglione ospiterà lo showcooking animato dall'Associazione Pizzaioli Tunisini.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA