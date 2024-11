Produzione olio d'oliva in Tunisia prevista a 340mila tonnellate

(ANSAmed) - TUNISI, 6 NOV - La Tunisia si prepara a una stagione eccezionale nel settore dell'olio d'oliva. Secondo il ministero tunisino dell'Agricoltura, delle Risorse Idriche e della Pesca, la produzione per la stagione 2024/2025 dovrebbe raggiungere le 340.000 tonnellate, con un aumento del 55% rispetto a quella precedente. Questo aumento è accompagnato da una produzione nazionale di olive stimata in 1,7 milioni di tonnellate.Nel corso di una conferenza stampa tenutasi nella capitale, il ministero ha spiegato che le regioni centrali del Paese, compresi i governatorati di Sidi Bouzid e Kairouan, forniscono il 35% della produzione nazionale, mentre le regioni meridionali seguono a ruota con il 25% e le regioni del Sahel contribuiscono con il 24%. Le piantagioni di olivi irrigate hanno svolto un ruolo importante in questa produzione, rappresentando il 60% delle olive raccolte e trasformate. Le colture secche, da parte loro, hanno contribuito per il 40% alla produzione totale.Per quanto riguarda i prezzi, il ministero prevede che il prezzo di vendita dell'olio d'oliva per questa stagione varierà tra 18 e 22 dinari al litro (da 5,5 a 6,6 euro/litro). La campagna di raccolta, iniziata il 14 ottobre 2024, ha già raggiunto un progresso del 5%, segnando un buon inizio di stagione. (ANSAmed).

