Operatori sanitari in sciopero in Grecia per la carenza di fondi

(ANSAmed) - ATENE, 17 OTT - I medici e gli operatori sanitari di tutta la Grecia sono in sciopero oggi, per chiedere migliori salari e condizioni di lavoro. La mobilitazione è stata indetta dalla Federazione panellenica dei lavoratori degli ospedali pubblici e dalla Federazione dei medici ospedalieri della Grecia, per denunciare i tagli di lunga data, la carenza di personale e il declino delle condizioni del sistema sanitario pubblico. Al termine di un'assemblea, i lavoratori hanno sfilato in corteo fino alla sede del ministero della Salute ad Atene, riporta To Vima.Tra le richieste dei sindacati c'è la "massiccia assunzione" di nuovi medici a tempo pieno, adeguati finanziamenti dal bilancio statale per il sistema sanitario pubblico e il raddoppio degli stipendi dei medici ospedalieri del 20%.Secondo la Federazione panellenica dei lavoratori degli ospedali Pubblici sarebbero almeno 45 mila i posti vacanti negli ospedali di tutto il Paese.A causa della mancanza di personale, "in molti casi le ambulanze sono gestite da un equipaggio di persone in uniforme che non hanno conoscenze mediche, molti Centri sanitari non operano 24 ore al giorno e molti degli ospedali delle province e delle isole hanno perso la loro funzione", denuncia il comunicato con cui è stato indetto lo sciopero. (ANSAmed).

