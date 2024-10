Progetto BF in Algeria, firmata l'intesa di partenariato

ALGERI - Il gruppo agricolo italiano Bonifiche Ferraresi ha firmato oggi l'accordo di partenariato con il Fondo Nazionale di Investimento (Fni), il braccio finanziario del governo algerino, per il suo progetto in Algeria, che prevede la concessione di 36.000 ettari per la produzione di grano duro, legumi e pasta nella provincia di Timimoun, nel sud-ovest del Paese. Lo riferiscono all'ANSA fonti informate ad Algeri.



La cerimonia di firma si è svolta nella sede del Fondo governativo ad Algeri, alla quale hanno partecipato, Federico Vecchioni, amministratore delegato dell'azienda agricola italiana, e Kamel Mansouri, Direttore Generale del Fni.



Secondo le stesse fonti, le due parti costituiranno nei prossimi giorni la joint venture (la società mista) attraverso un contratto notarile, con il 51% per l'italiana Bf e il 49% per il fondo algerino, il cui nome sarà BF El Djazair (Algeria in arabo) Spa.



L'investimento previsto per questo progetto, che si inserisce nell'ambito del Piano Mattei, ammonta a 420 milioni di euro, finanziato per il 51% dalla parte italiana e per il 49% dal partner algerino.





