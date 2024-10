Convegno a Roma su opportunità commerciali in Arabia Saudita

IL CAIRO - Lo "sviluppo delle relazioni e opportunità commerciali tra l'Italia e l'Arabia Saudita" è il tema di un convegno che si svolge domani mattina a Roma organizzato dal Pilc (Piattaforma di Incontri Legali e Commerciali). Lo segnala un invito fatto circolare al Cairo dalla stessa piattaforma che a Riad ha aperto un ufficio, denominato "Ms Desk Italy", per il supporto delle imprese in Arabia Saudita.



Fra i "saluti istituzionali" è previsto quello di Luigi Di Maio, Rappresentante speciale dell'Unione europea (Eusr) per il Golfo. Tra gli "interventi" invece si notano quello di Luca Passariello di Sace (Ufficio Promozioni e Business); Marco Rago, Consigliere giuridico del ministero degli Affari esteri; Susanna Ceccardi, Capo missione per l'Arabia saudita del Parlamento europeo; Vincenzo Valenti, Segretario generale di Ismaa; e Bruno Calvetta del Consorzio Saudita Association.



Oltre a Pilc e Ms Desk Italy, promotori dell'iniziativa sono Ismaa, Confapi e Lazio Innova. "Per chiunque sia già impegnato o voglia lanciarsi in un business in Arabia Saudita, potenza economica e geopolitica di prima grandezza nell'area mediorientale, si tratta di un'interessante occasione per avere valutazioni di esperti riconosciuti e preziose informazioni di prima mano", ha segnalato all'ANSA il presidente di Ismaa, Maurizio Barnaba, che domani porterà un saluto assieme, fra gli altri, al vice-ambasciatore saudita a Roma, Nawaf al Shibany.



Ismaa (Istituto Mediterraneo per l'Asia e l'Africa) è un'organizzazione che promuove la crescita delle sinergie economiche, politiche e culturali tra l'Italia e i paesi di queste tre aree. La registrazione al convegno è obbligatoria con mail comunicazione@pilclegal.it





