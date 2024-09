Italiana Zoppas Industries apre prima fabbrica in Tunisia

TUNISI - Il colosso italiano Zoppas Industries apre la sua prima fabbrica nel continente africano, in particolare nella regione di Sahline., nel neoparco industriale di Monastir, in Tunisia. Lo rende noto la l'Agenzia per la promozione degli investimenti esteri Fipa Tunisia, una cui delegazione ha visitato oggi la sede dell'azienda.



"Questo primo investimento di Zoppas Industries nel continente africano è stato generato a seguito di azioni dirette da parte dell'Ufficio Fipa-Tunisia di Milano". Attuato il progetto in tempi apprezzabili, la nuova unità ha iniziato le sue attività in Tunisia con un centinaio di dipendenti e ha mobilitato un investimento di oltre 5 milioni di dinari per realizzare 1.000 posti di lavoro aggiuntivi entro la fine dell'anno e coprire un'area di 20.000 mq.



"Forte di una consolidata esperienza nel campo della progettazione e produzione di resistenze riscaldanti per l'industria e di gruppi riscaldanti per l'ingegneria, presente in 15 paesi in Europa, America e Asia, il produttore italiano ha scelto la Tunisia per consolidare la propria posizione sulla scena internazionale. mercato e rafforzare la propria competitività industriale", conclude la nota di Fipa.





